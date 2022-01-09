Погода на 9 января в Тюмени: похолодание до -17 градусов

Погода на 9 января в Тюмени Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 9 января, тюменцев ожидает переменная облачность. Утром в городе будет идти снег, но уже к обеду тучи разойдутся, а затем выглянет солнце.

Днем столбики термометров покажут -13 градусов, к вечеру ожидается уже - 15, а ночью похолодает до -17. Также горожан ждет северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Православные христиане чествуют в этот день святого первомученика Стефана, архидиакона и апостола от семидесяти, который был побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме в 34 году. В народе праздник получил название Стефанов (Степанов) день и считался днем пастухов.

Кроме того, считалось, что снегопад в этот день сулит хороший урожай грибов и ягод, а иней на деревьях предвещает хлебородный год.