Под Тюменью из «Жигулей», которыми управлял школьник, на ходу выпрыгнули люди. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Успенка Тюменского района сегодня, 7 января, ночью автоинспекторы пытались остановить дрифтующие без госномеров «Жигули». Во время преследования из машины выпрыгнули два человека.

– Водитель заехал в лес, где уткнулся в снег. В автомобиле, которым управлял 15-летний школьник, находились 5 человек, двое из которых, парень и девушка, совершеннолетние, остальные подростки не достигли 18-летнего возраста, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Подросток не имеет прав управления транспортом. Он сообщил, что купил машину для разбора на запчасти и продажи. Об этом знала его мама, но она не приняла никаких попыток воспрепятствовать сыну.

Автомобиль отправлен на спецстоянку. Материалы по факту управления транспортом 15-летним подростком направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер к родителям школьника.

Отметим, что ГИБДД держит на особом контроле факты управления транспортом несовершеннолетними подростками, взаимодействуя с образовательными организациями, населением и сельскими администрациями.