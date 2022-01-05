В Тюмени на зебре сбили девочку, которая шла к бабушке. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Ореховой, 7 в Тюмени водитель на «Ладе» 15-й модели сбил 14-летнюю девочку. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина пояснил, что школьница неожиданно выбежала на проезжую часть, он поздно заметил ее в темноте. Предварительно, девочка переходила дорогу вместе со старшей сестрой, они шли в гости к бабушке.

– Пострадавшая школьница получила ушибы, она находится в больнице, обстоятельства ДТП выясняются, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожного надзора ГИБДД зафиксировали неисправность освещения и недостатки зимнего содержания улично-дорожной сети, проводится административная проверка по данным фактам и ДТП.

ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам, а пешеходам обязательно убеждаться в безопасности перед началом перехода, ведь от этого зависят их жизнь и здоровье.

Всего за минувшие сутки пять дорожно-транспортных происшествий произошло в Тюменской области. В них погиб один человек, 7 ранены.