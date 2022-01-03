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Общество3 января 2022 14:19

12-летний фермер из Голышманово стал героем спецпроекта

Мария Толстихина
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12-летний фермер из Голышманово стал героем спецпроекта

12-летний фермер из Голышманово стал героем спецпроекта

Фото: Мария Толстихина

Голышмановский Саша Сотников стал героем спецпроекта Института воспитания РАО «Дети России». В свои 12 лет мальчик официально признан предпринимателем.

Его путь в бизнес начался с желания купить новый компьютер, но со временем цели изменились. Саша решил заняться сельским хозяйством и в будущем построить ферму. А пока выращивает бычков в загонах своих родителей. Также он держит 30 кур-несушек. Молодой предприниматель поделился итогами уходящего года и планами.

Родители Саши Сотникова поддерживают сына в фермерстве. Даже курятник помогли ему соорудить по проекту из интернета – технологичный и экологичный. Мальчик не просто следит за своим хозяйством, но и старается получать необходимые для успешного ведения бизнеса навыки.