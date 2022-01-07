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Общество7 января 2022 11:23

Тюменцы могут купить матрасы и подушки, сделанные мастерами-инвалидами

Люди с ограниченными возможностями здоровья делают и бумажные полотенца
Сергей Швецов
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Тюменцы могут купить матрасы и подушки, сделанные мастерами-инвалидами. Фото - google.com.

Тюменцы могут купить матрасы и подушки, сделанные мастерами-инвалидами. Фото - google.com.

Тюменцы могут купить матрасы и подушки, сделанные мастерами-инвалидами. На сегодняшний день в регионе проживают около 98 тысяч людей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Сотрудница Тюменского предприятия инвалидов по зрению Елена Ткаченко уже не первый год шьет постельное белье, одеяла и полотенца. С приходом пандемии девушка вместе с коллегами начала делать многоразовые защитные маски, а еще матрасы, подушки, кухонные, столовые и банные наборы.

Помимо этого люди с ограниченными возможностями здоровья делают на предприятии бумажные полотенца и предметы гигиены, коробки и конверты, выпускают фурнитуру для мебели, передает «Тюменская область сегодня».