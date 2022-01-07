Фермерам Тюменской области помогают грантами по программе «Агростартап». Фото: Ольга Крыльцова

Фермерам Тюменской области помогают грантами по программе «Агростартап». По словам главы региона Александра Моора, это эффективный инструмент развития малого бизнеса в агропромышленном комплексе.

По информации пресс-служба Тюменской областной думы, на предоставление грантов «Агростартап» в 2021 году выделяли 21 млн 359,8 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 5 млн 767,13 тыс. рублей, из средств областного бюджета – 15 млн 592,67 тыс. рублей. По результатам проведенного конкурсного отбора отобрано 5 заявителей, которым предоставлены гранты.

Первый конкурс на предоставление грантов по реализации проектов создания и развития крестьянских хозяйств был проведен в Тюменской области в 2018 году. По его итогам восемь фермеров получили возможность развить своё хозяйство с помощью средств национального проекта. Основное направление – животноводство.

По итогам 2019 года грант «Агростартап» получили 22 крестьянских хозяйств. Общая сумма предоставленных грантов составила 59,2 млн рублей, передает «Тюменская линия».