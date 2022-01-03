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Общество3 января 2022 5:35

В Ишиме библиотекари подготовили для жителей марафон затей

Мария Толстихина
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В Ишиме библиотекари подготовили для жителей марафон затей

В Ишиме библиотекари подготовили для жителей марафон затей

Фото: Мария Толстихина

В праздничные дни ишимские библиотекари подготовили для своих читателей марафон затей. Об этом сообщила «Тюменская линия».

Откроет сезон-2022 акция-настроение «Новый год со старыми друзьями» 4 января. Чтобы получить командный праздничный подарок, участникам предстоит совместными усилиями выполнить спецзадание.

А уже 6 января стартует онлайн-квест «Ночь перед Рождеством» в соцсетях. В течение дня библиотекари будут выкладывать задания, выполнить которые смогут самые внимательные и начитанные пользователи. В тот же день в самой библиотеке читателей будут встречать сотрудники в маскарадных костюмах.

Завершит праздничные дни мастер-класс «Снежная баночка», участники которого создадут своими руками аналог стеклянного шара со снегом внутри.