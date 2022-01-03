Голышмановские дети написали больше 300 писем Деду Мороза

Голышмановский округ присоединился к акции "Ёлка желаний» всероссийского проекта «Мечтай со мной" Фото: архив "КП"

Голышмановский округ присоединился к акции «Ёлка желаний» всероссийского проекта «Мечтай со мной». Здесь он реализуется через благотворительный проект «Письмо Деду Морозу». Его участники – дети от 5 до 15 лет. В письмах дошколята и школьники рассказали о своих добрых и полезных делах, совершённых в уходящем году.

– Нужно с малого возраста воспитывать в детях понимание того, что нужно делать добро, что оно значит в жизни человека. Принимала письма резиденция Деда Мороза. Секретная почта выбрала письма с социально значимыми добрыми делами детей за прошедший год, –рассказала директор благотворительного фонда «НАШЕ ВРЕМЯ» Ольга Бадрызлова. – Особенность этой акции в том, что благотворители выбирают себе сами благополучателя, оценивают его и поощряют.

В акции принимают участие служащие окружной администрации, бизнес-сообщество, предприятия и общественные организации округа, активные граждане. Всего в резиденцию Деда Мороза поступило 313 писем. Их написали дети из 17 образовательных учреждений Голышмановского округа. 28 декабря в муниципальной администрации благотворители лично вручат детям подарки за их добрые дела.