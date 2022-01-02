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Спорт2 января 2022 11:01

Тюменцам посоветовали как сохранить форму после новогодних праздников

Физические нагрузки лучше увеличивать постепенно
Виктория Терина
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Тюменцам посоветовали как сохранить форму после новогодних праздников

Тюменцам посоветовали как сохранить форму после новогодних праздников

Фото: Татьяна Коркина

Новогодние каникулы, как правило, связаны с пышными застольями и практически каждый сталкивается с метаниями между двух «хочу» - сохранить фигуру и попробовать как можно больше вкусных блюд. О том, как привести себя в порядок без голодовки после новогодних каникул, тюменцам подскажет фитнес-тренер и специалист по здоровому образу жизни Александр.

По его словам, устраивать фитнесу каникулы в новогодние праздники точно не стоит, но и ежедневные тяжелые тренировки на фоне праздничных застолий и алкоголя могут даже навредить здоровью.

- Если вы в новогодние каникулы помнили о принципах правильного питания и не прекращали тренировки, это похвально. А если забили? Задним числом себя корить за это не стоит. Что есть, то есть. Теперь главное – выйти из новогодних каникул правильно, - отмечает специалист.

Физически вернуться к тренировкам не сложно, но труднее – настроиться психологически, но как говорит тренер, стоит несколько раз провести тренировку, и жизнь вернется в привычную колею. Включаться в работу необходимо постепенно – сначала выполнить разминку, растяжку, несложный комплекс упражнений. Отличный вариант – делать зарядки по утрам. А 15-20-минутные кардиотренировк помогут сбросить вес и вернуться в тонус. И только после них можно подключать силовые занятия.

- Период возврата к своей норме после праздников не должен становиться стрессовым. Не надо тотально отказываться от еды и садиться на строгую диету. В этот период следует питаться свежеприготовленными блюдами из овощей и фруктов, не забывать о питьевом режиме. Желательно выпивать в день не менее двух литров воды, а еще обязательно устраивать разгрузочные дни. Посещать спортзал – тоже хорошее решение. Главное, помнить, что физическая нагрузка – это лишь 30% успеха. Остальное зависит от здорового питания, - добавил тренер.