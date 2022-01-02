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Общество2 января 2022 3:23

Погода на 2 января 2022 года в Тюмени: небольшой снег

Потеплеет до -6 градусов
Виктория Терина
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Погода на 2 января 2022 года в Тюмени: небольшой снег

Погода на 2 января 2022 года в Тюмени: небольшой снег

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 2 января 2022 года в Тюмени облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный, южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18 °С, при прояснении -18, -23 °С, днём потеплеет до -6, -11 °С.

На Руси этот день посвящался дому, где человек родился, вырос и получил благословение на самостоятельную жизнь. Люди служили молебны Игнатию Богоносцу, чтобы уберечь свое жилище от всякой напасти. Кроме того, обязательно нужно было поклониться дому и обойти вокруг села крестным ходом с иконой. Эта дата считалась «яблочным днем»: полагалось очищать яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа - месяца, когда созревают яблоки.