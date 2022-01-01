Родился под бой курантов: Первым ребенком 2022 года в Тюмени стал мальчик Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени в новом году с полуночи до 14 часов родилось 7 малышей, из них, по традиции, больше мальчиков - их 5. Последним малышом 2021 года стал - мальчик, родившийся в 21:40 в Перинатальном центре на Даудельной.

Первым ребенком 2022 года в Тюмени тоже стал мальчик - он родился буквально под бой курантов в 00:03 во втором роддоме. Замечательный богатырь весом 3 420 гр и ростом 53 см.

Во втором роддоме первого января на свет появились 1 мальчик и 1 девочка, а в третьем роддоме год открыл мальчик в 8:55. В Перинатальном центре 1 января уже родилось четверо детишек, из них 3 мальчика и 1 девочка. Ночь там была почти спокойной и только в 06:10 родилась первая для ПЦ девчонка.

В Моноинфекционном госпитале Перинатального центра - пока год ещё не открыли.