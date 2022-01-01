Тобольский музей семьи императора Николая II проводит программу "Теплые истории"

Фото: Музей-Заповедник Тобольский

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник приглашает гостей на программу «Теплые истории». Сотрудники Музея Семьи Императора Николая II сообщают, что программа пройдет с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Посетителям предлагают провести вечер у камина за чашкой ароматного чая с воздушными круассанами, испеченными по рецепту XIX века, и познакомиться с семейными традициями и историей пребывания в Тобольске царской семьи, листая их семейный альбом с фотографиями.

Музей гарантирует погружение в домашнюю атмосферу начала XX века. На мероприятие могут прийти группы от 4 до 8 человек. Подробности – по телефону 8 (3456) 22-37-13.