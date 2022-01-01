Тюменские школьники участвуют в онлайн-марафоне Фото: Российское движение школьников

Тюменские школьники участвуют в онлайн-марафоне, который стартовал с 30 декабря и продлится все каникулы.

Онлайн-марафон «В 2022 с РДШ!» проводит Российское движение школьников, принять участие в нем может каждый школьник.

- В течение марафона поэтапно выкладываются задания по каждому из четырех направлений РДШ: гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое и информационно-медийное. Все задания имеют новогоднюю тематику. Например, по направлению «личностное развитие» участникам необходимо снять видеоролик длительностью не менее минуты с домашней зарядкой в костюме одного из новогодних персонажей. Тем самым мы напоминаем участникам, что не смотря на каникулы, нельзя забывать о физической активности и здоровым образе жизни, - рассказала куратор муниципального ресурсного центра поддержки и развития Российского движения школьников города Тюмени Виктория Чепик.

На своих страницах соцсетей ВКонтакте или Инстаграм ребята делятся результатами, выполняя задания марафона.

Итоги онлайн-мероприятия подведут 10 января, а победители получат призы от Муниципального Штаба РДШ.