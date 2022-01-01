В Ишиме представят премьеру живой сказки «Двенадцать месяцев» Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

В первые дни Нового года в Ишиме представят премьеру живой сказки «Двенадцать месяцев», мероприятия пройдут в музее «Городская управа» 4 января. Об этом сообщила пиар менеджер Ишимского музейного комплекса Петра Ершова Юлия Шестакова.

- Мы подготовили мероприятия для всех возрастов: от кукольных спектаклей для самых юных зрителей до автобусной экскурсии по новогоднему городу. С удовольствием покажем новую постановку «Двенадцать месяцев» в полюбившемся горожанам жанре живой сказки – нашего ноу-хау, - рассказала Юлия Шестакова.

А еще пиар менеджер порекомендовала посетить юбилейную выставку «Палитра Ишима», она доступна для всех желающих.

Кроме того, в каникулы для ишимцев откроют бесплатную выставку новогодних игрушек в музее «Городская управа» с 3 по 10 января, там можно увидеть уникальные елочные украшения 1950-1980 годов, детские игрушки и коллекцию Дедов Морозов разных лет.

А с 3 по 6 января специалисты и гости музея Ершова проведут серию мастер-классов, а 5 и 8 января можно увидеть рождественское вертепное представление. Рождественский экспресс отойдет с экскурсией по городу от музея «Городская управа» 6 и 9 января.