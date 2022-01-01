В Ялуторовском остроге можно посетить праздничный квест Фото: Ялуторовский Острог

Злой дух Карачун сойдется с Колядой в битве года в Берендеевом царстве, такой праздничный квест проходит в новогодние каникулы в Ялуторовском остроге.

Квест можно посетить в особом месте Берендеева царства, там стоит колесо года – Кологод. Вращается колесо – идет время, осень сменяет лето, зима сменяет осень, вот и приближаются волшебные дни Коловорота, когда приходит на землю Коляда – повелитель молодого солнышка, но только в этом году что-то пошло не так. Колесо встало по воле зимнего владыки Карачуна. Солнце на весну не поворачивает, Коляда спит – не просыпается, Новый год не начинается.

На помощь Коляде придут дети и взрослые, которые отправятся в путешествие, полное приключений. Новогодний квест-бродилка состоится пройдет с 3 по 7 января по предварительным заявкам по телефону 8 34535 2-05-95.