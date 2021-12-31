Тюменцам рассказали, как обезопасить своего питомца в новогоднюю ночь

В праздник питомцы получают различные травмы из-за невнимательности хозяев Фото: Мария Толстихина

Нередко в праздник питомцы получают различные травмы из-за невнимательности хозяев. Источником опасности для хвостатых друзей может стать то, что людям приносят только радость. Какие это вещи, рассказала ветеринар.

– Наиболее частые гости ветклиник после Нового года – коты с мишурой в кишечнике. Реже бывают собаки. Поэтому, если в доме есть кошки, лучше не украшать елку мишурой и дождиком или вешать их под самый потолок, где питомец точно не достанет, – рассказала изданию «Тюменская область сегодня» ветеринар Ирина Кокшарова..

Еще одним источником опасности могут быть салюты. Собаки пугаются громких звуков и в панике убегая от хозяина могут попасть под машину или потеряться. Поэтому лучше не брать их на улицу во время запуска фейерверков. В течение всех праздничных дней необходимо гулять с питомцами строго на поводке.

Не стоит также оставлять без присмотра праздничные столы и подкармливать питомцев человеческими лакомствами. После праздников животные поступают в ветлечебницы с рвотой, поносами и панкреатитами. Гостей тоже стоит предупредить, что собаку не нужно пичкать пирожками. Стоит убрать подальше и мусорные мешки с остатками пищи.