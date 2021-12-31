В предновогоднее время ситуация на дорогах Тюмени обострилась

Произошло 14 ДТП Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Аварийная обстановка на дорогах в Тюменской области обострилась. Вчера произошло 14 ДТП, в которых погибли 2 человека, 19 человек ранены. Об этом сообщила тюменская Госавтоинспекция.

В десятом часу вечера на 19-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда под Тюменью столкнулись «Тойота Королла» и «Мазда». Предварительно, «Тойота» выехала на встречную полосу. От удара ее отбросило на автомобиль «Хонда».

В результате ДТП погиб 37-летний водитель «Тойоты», житель Тюмени. Травмированы 4 человека: 26-летний водитель «Хонды» и 48-летний водитель «Мазды», а также 12-летний пассажир «Хонды» и 28-летняя пассажирка «Мазды», жительница Сургута. Девушка госпитализирована с тяжелыми повреждениями.