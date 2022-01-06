Под Тюменью откроют обновленную экотропу «Лукашино». Фото - rgo.ru.

У озера Полушинского на Ирбитском тракте под Тюменью откроют обновленную экотропу «Лукашино». Первую очередь обустройства представители Русского географического общества завершили в конце октября 2021 года – здесь разместили знаки и стенды с информацией о животных, растениях и птицах, которых могут встретить туристы.

– Мы пока сформировали карту, промаркировали тропу. Надо двигаться дальше: дорожки подчистить, подготовить для безопасного перемещения, много еще дел. Ждем тепло. Какой весна будет – трудно сказать. Если май позволит – начнем с него, – рассказал руководитель проекта по обустройству Григорий Федорец.

Отметим, что экотропа разделена на два маршрута: на 3,9 км и 4,7 км. Их можно проехать на велосипеде, на лыжах или пройти пешком. В последнем случае прогулка займет около полутора часов. Вход на тропу свободный, отмечает «Тюменская область сегодня».