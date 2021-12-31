Фото: страница Александра Моора во "Вконтакте" Фото: соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с наступающим Новым годом. С поздравлением он обратился к жителям в видео, которое опубликовал на своей страничке в соцсетях.

– Уважаемые жители и гости Тюменской области, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Уходящий год был богат на события и испытания. Но все-таки хороших моментов было гораздо больше, которыми мы можем гордиться, – начинает свою речь губернатор.

Так, глава региона высоко оценил масштабные проекты в области экономики, которая после общемирового спада начала восстанавливаться. Строились школы, детские сады, дома культуры, развязки и многое другое. Особую гордость вызывают термальные источники региона.

– Дорогие земляки, совсем скоро мы шагнем в 2022 год. Пусть он будет ярким, щедрым и успешным для каждой семьи, для каждого населенного пункта, для нашего региона и всей нашей большой страны! Желаю вам здоровья и благополучия, гармонии и счастья, радости и удачи! Пусть сбудутся мечты и самые заветные желания! – заключил Александр Моор.