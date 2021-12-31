Погода в Тюмени 31 декабря 2021 года: предновогодний день пройдет без осадков

Переменная облачность Фото: Мария Толстихина

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в Уватском районе небольшой снег, местами изморозь, ветер юго-западный, 5 – 10 м/с, ослабление мороза, температура ночью минус 18 – 23, днем – минус 12 – 17.

Двенадцатой ночью заканчивается Йоль. Двенадцатая ночь – это ночь рождения нового года, нового жизненного цикла.

В двенадцатую ночь врата миров открыты, и все их жители собираются в месте празднования Йоля, чтобы веселым пиром приветствовать новую жизнь. Считается, что это самое мирное время в году, когда даже злые духи достойны уважения, приветствия и праздничного угощения.