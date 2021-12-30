В Тюмени водитель столкнулся с бензовозом

Фото: тюменская Госавтоинспекция Фото: Госавтоинспекция

В Тюмени на пересечении окружной дороги и улицы Омутинская в районе поворота в деревню Березняки столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и бензовоз Mercedes. Об этом сообщили в тюменской Госавтоинспекции.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель легковушки поворачивал на перекрестке, но не пропустил встречный грузовик.

В результате столкновения водитель Daewoo Nexia скончался. Личность владельца легкового автомобиля еще не установлена, на вид ему около 50 лет.

Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Пока известно, что в момент аварии на перекрестке не работал сфетофор из-за планового отключения электроэнергии.