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Происшествия30 декабря 2021 15:15

В Тюмени водитель столкнулся с бензовозом

Мужчина скончался на месте
Мария Толстихина
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Фото: тюменская Госавтоинспекция

Фото: тюменская Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

В Тюмени на пересечении окружной дороги и улицы Омутинская в районе поворота в деревню Березняки столкнулись легковой автомобиль Daewoo Nexia и бензовоз Mercedes. Об этом сообщили в тюменской Госавтоинспекции.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель легковушки поворачивал на перекрестке, но не пропустил встречный грузовик.

В результате столкновения водитель Daewoo Nexia скончался. Личность владельца легкового автомобиля еще не установлена, на вид ему около 50 лет.

Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Пока известно, что в момент аварии на перекрестке не работал сфетофор из-за планового отключения электроэнергии.