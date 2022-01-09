Тюменский фотограф назвала самые запоминающиеся небесные явления 2021 года Фото: Ольга Крыльцова

Прошедший год выдался для тюменцев богатым на различные космические события. Местный фотограф Евгения Пивсаева перечислила самые эффектные и значимые небесные явления, которые хотя бы частично могли наблюдать жители, сообщает «Тюменская область сегодня».

- Пролет ракеты «Союз» мы могли наблюдать этим летом в Тюменской области, а точнее инверсионный след ракеты в небе, а именно выходящие газы из двигателей. Было немного видно сгорание первых ступеней, - рассказала фотограф.

Также Евгения снимала летом солнечное затмение, его частичную фазу было видно в Тюменской области.

- Было закрыто около 20% солнечного диска. Тем не менее затмение было хорошо видно через фильтры, затемненные стекла или через специальные приборы. Полная фаза затмения в Тюменской области, к сожалению, в нашем регионе была не видна, - поделилась девушка.

Кроме того, тюменцы могли весь год наблюдать невооруженным глазом многие планеты: в вечернем небе был виден Марс и Венера. А на смену им, начиная с сентября, вышли Юпитер и Сатурн, которые постепенно поднимались в небо где-то к десяти часам вечера. Со временем они становились все ярче и выше, а в декабре их очень хорошо было видно и без бинокля или телескопа.

Одним из самых визуально красивых явлений стали серебристые облака, хотя они видны в регионе ежегодно.

- Выглядят такие облака как тусклые, прозрачные, чуть подсвеченные солнцем тучки на небе. Их можно спутать и с обычными облаками. Но самым запоминающимся событием зимой 2021 года стала комета Леонарда, которая приблизилась на минимальное расстояние с Землей 12 декабря. Ее можно было видеть за городом в темном небе и без специального оборудования, - подвела итог девушка.