В Тюмени детская школа искусств «Гармония» украсила свои окна к Новому году

Фото: Детская школа искусств "Гармония"

Тюменская школа искусств «Гармония» украсила свои окна к Новому году. Воспитанники организации присоединились к всероссийской акции, сообщает тюменский городской портал Megatyumen.ru.

Тюменская детская школа искусств «Гармония» создала настоящее праздничное чудо на окнах организации, присоединившись к акции #Новогодниеокна. Воспитанники и педагоги художественного отделения подготовили яркие гирлянды, бумажные узоры и создали красочные рисунки.

Директор организационно-методической работы Ирина Миглей рассказала, что школа украшает свои окна ежегодно.

– Это интересная акция. Она позволяет создать праздничное настроение и сделать наш город ярким в новогодние праздники. Ребятам очень нравится работать сообща, так они становятся более дружными и сплоченными, – прокомментировала Ирина Алексеевна.