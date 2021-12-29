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Общество29 декабря 2021 8:30

В Тюмени детская школа искусств «Гармония» украсила свои окна к Новому году

Воспитанники и педагоги подготовили яркие гирлянды, бумажные узоры и создали красочные рисунки
Виктория Терина
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Фото: Детская школа искусств "Гармония"

Фото: Детская школа искусств "Гармония"

Тюменская школа искусств «Гармония» украсила свои окна к Новому году. Воспитанники организации присоединились к всероссийской акции, сообщает тюменский городской портал Megatyumen.ru.

Тюменская детская школа искусств «Гармония» создала настоящее праздничное чудо на окнах организации, присоединившись к акции #Новогодниеокна. Воспитанники и педагоги художественного отделения подготовили яркие гирлянды, бумажные узоры и создали красочные рисунки.

Директор организационно-методической работы Ирина Миглей рассказала, что школа украшает свои окна ежегодно.

– Это интересная акция. Она позволяет создать праздничное настроение и сделать наш город ярким в новогодние праздники. Ребятам очень нравится работать сообща, так они становятся более дружными и сплоченными, – прокомментировала Ирина Алексеевна.