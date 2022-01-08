Жители Тюменская области станут больше тратить денег в магазинах Фото: Вера Зенина

Тюменцы станут больше тратить в магазинах. По данным на 1 января 2021 года, средний объем покупок на жителя составил 336,6 тыс. рублей в год. А по оценке на 1 января 2022-го, он достигнет 352,6 тысяч рублей. Еще через год сумма увеличится на 20 тыс. рублей, а затем еще на 18 тыс. Таким образом, к 1 января 2025 года показатель может составить 408 тыс. рублей. Такова оценка покупательской способности граждан, представленная в проекте бюджета на 2022 год и плановый период, сообщает «Вслух.ру».

Отметим, что сейчас Тюменская область стабильно лидирует в Уральском федеральном округе по обороту розничной торговли на душу населения. По данным Тюменьстата за 10 месяцев, каждый житель в среднем оставил в магазинах по 242,7 тыс. рублей. В целом оборот розницы составил 374 млрд 604,9 млн рублей (при том, что за весь 2020-й потратили 413 млрд 159,5 млн рублей). В январе-октябре основная часть расходов - 200 млрд 629,7 млн рублей - приходилась на непродовольственные товары. За продукты граждане заплатили 173 млрд 975,2 млн рублей.