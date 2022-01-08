Тюменцам рассказали, как пережить плохой новогодний подарок Фото: pixabay.com

Новогодние праздники подходят к концу, а вместе с ними и череда подарков. Однако, невзирая на старания близких людей, сюрпризы порой приносят разочарование. Почему такое происходить, над чем стоит задуматься и как реагировать на несовпадение желаемого и полученного, поможет разобраться психолог Марина Антонова.

В первую очередь специалист подчеркнула, что презент отличается от мечты не просто так - даритель явно вкладывал в него некий смысл. Поэтому необходимо принять подарок и оценить, насколько важны отношения с близким человеком.

- А принцип такой - уступая в малом, выигрываем в большом. Закатывать скандал нет смысла, а вывод сделать стоит: нужно задуматься над отношениями и попробовать разобраться, почему близкий человек «не слышит» и не принимает любимого человека таким - каков он есть, - отмечает психолог.

Принимать неуместный подарок все же стоит с благодарностью, но использовать его не обязательно. Не нужно в угоду дарителю тут же вешать ненужную люстру. Важно сохранять свою внутреннюю устойчивость по принципу «Мой дом - мои правила».

Отдельная часть - это подарки детям. Ранимая душа не сможет справиться с разочарованием, получив, например, вместо ожидаемого набора конструктора - шахматы. Если осуществить мечту не получается, лучше заранее договориться, что желаемое может произойти позже, но не сейчас. Важно успокоить малыша и обсудить, как можно добиться желаемого и решить задачу.

- Самое главное – в день чудес не дарить ребенку «полезные, нужные» вещи. И ни в коем случае нельзя обвинять малыша в неблагодарности за подарок не по душе, - говорит специалист.

Подводя итог, психолог советует в случае, когда сюрприз не удался, во время тактичного и доверительного разговора признаться, что вы очень цените отношение дарителя к вам и благодарны за подарок, сообщает «Тюменская линия».