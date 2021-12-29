В Упоровском районе открыли обновленный Дом культуры Фото: Официальное сообщество Тюменской области

В Упоровском районе открыли обновленный Дом культуры, там провели капитальный ремонт.

В селе Масали Упоровского района для культурного учреждения приобрели современное интерактивное оборудование и мебель. В здании заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, полы и кровлю, обновили внутреннюю отделку стен. Фотографии ДК разместил на личной странице губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Теперь здесь новый концертный зал, современное звуковое и световое оборудование. Библиотека стала центром притяжения молодежи. Обновленный ДК – отличный подарок всем местным жителям к Новому году, – отметил глава региона.