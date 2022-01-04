Тюменцам рассказали, как уберечь волосы в зимний период Фото: pixabay.com

Известно, что низкие температуры оказывают негативное воздействие на волосы. Холодный воздух приводит к сужению сосудов кожи головы, в результате чего снижается выделение кожного сала. А это, в свою очередь, приводит к чрезмерной сухости и ломкости волос, сообщает «Тюменская область сегодня».

Однако сохранить их красоту достаточно просто, даже в таких условиях.

- Нет ничего сложного. Чтобы защитить волосы, нужно выбирать шампуни более обогащенные, кондиционеры более питательные. Нужно помнить, что в результате трения за счет шапок, шарфов и курток волосы истончаются. Однако прятать их при такой погоде под головной убор просто необходимо, как и использовать несмываемые крема, кондиционеры, масла. Это все очень важно, - рассказал парикмахер-стилист Андрей Бугаев.

Мужскому населению мастер Евгений Шабанов посоветовал присмотреться к стайлингу - альтернативе кондиционерам.

- Мужчины в большинстве своем не любят как-то укладывать волосы, использовать дополнительные средства по уходу. Помыли шампунем - и на этом достаточно. Я и сам редко пользуюсь кондиционерами, но всегда использую стайлинг. Это как защитный барьер - на волосы идет меньшее температурное воздействие. И прическа всегда опрятная, - поделился мнением эксперт.

По возможности принципы ухода за волосами и используемые средства лучше согласовывать со своим мастером.