В Уватском районе задержан подозреваемый в хранении наркотиков Фото: УМВД России по Тюменской области

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Уватскому району задержали ранее судимого 46-летнего жителя поселка Туртас. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков.

Из кармана куртки подозреваемого изъята металлическая коробочка, перемотанная изолентой, внутри которой находилось растительное вещество. Экспертиза показала, что в баночке были наркотики массой 23 грамма. Задержанный рассказал, что осенью собрал и высушил запрещенное вещество и собирался использовать его сам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.