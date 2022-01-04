К лету 2022 года в Тюменской области достроят Aрмянскую Aпостольскую церковь

Фото: Союз армян Тюменской области

В Тюменской области (п. Березняки) продолжается строительство первой Aрмянской Aпостольской церкви им. Святого Месропа Маштоца. На данный момент завершены работы по облицовке здания, возведены купола церкви и колокольни, установлены колокола (семь штук). Окончание строительства запланировано на лето 2022 года, сообщает «Тюменская область сегодня».

- Все облицовочные материалы были привезены из Армении. Это, конечно, вулканический камень туф и камень базальт. Наряду с плитами были привезены карнизы и арки, которые являются архитектурным элементом, используемым при строительстве храмов. В основном они предназначены для украшения фасада церкви, придавая ему более грациозный образ, - сообщила помощник президента «Союза армян Тюменской области» Анна Арутюнян.

Как напомнили в объединении, для армянского народа камень туф является уникальной национальной ценностью, оттенки которой будто передают тепло солнечной Армении.

- Камень туф используется не только для строения церквей. Например, столицу Армении - Ереван, называют «розовым городом», так как при строительстве многих зданий использовался розовый вулканический туф, - сообщили в союзе.