Тюменцы узнали, как стать донором костного мозга. Сделать это может любой россиянин без хронических заболеваний от 18 до 45 лет.

– Имеются абсолютные противопоказания: хронические неинфекционные заболевания, инфекционные заболевания (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С), а также ряд других болезней, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте yadonor.ru, – сообщила представитель движения «Я ответственный донор» Александра Жилина.

Для определения HLA-генотипа у потенциального донора берут одну пробирку крови – до 10 мл. После проведения всех необходимых исследований человека добавляют в Национальный регистр доноров костного мозга.

– В основном помощь требуется пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Доноры могут спасти жизнь тысячам детей и взрослых, больных раком, лейкозом, лимфомой или наследственными заболеваниями, – отметила Александра Жилина «Тюменской области сегодня».