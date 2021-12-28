Жителей Тюменской области становится все больше. Фото: Вадим Бегун

Жителей Тюменской области год за годом становится больше. Так, по последним данным Тюменьстата, на 1 октября 2021 года в регионе проживало 1 млн 551,3 тыс. человек, что на 9,2 тыс. больше, чем годом ранее.

В январе-сентябре 2021 года в область переехали 41 845 человек. Больше всего люди едут из других регионов РФ (35 998 человек), меньше – из стран СНГ (5 562) и из дальнего зарубежья (285).

Кстати, за этот же период в области родилось 13 763 ребенка. По наблюдениям загсов Тюмени и области, в числе популярных имен для новорожденных – София, Виктория, Анна, Александр, Артем, передает «Вслух.ру».