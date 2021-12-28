Тюменский эксперт оценил возрождение общества «Знание». Фото - expert-club.online.

Председатель альянса социально ориентированных НКО Тюменской области Михаил Мельцер оценил возрождение общества «Знание». Он уверен, что просвещение должно остаться полноценной экосистемой, где наряду с системообразующими действуют небольшие игроки.

– Это возможность стратегического управления в сфере просвещения, создание последовательных и рассчитанных на много лет информационных кампаний, – заявил Мельцер на онлайн-площадке «Экспертный клуб России».

Отметим, что реорганизация общества «Знание» началась весной этого года по инициативе Владимира Путина. Он сказал об этом в послании Федеральному собранию. Президент призвал перезапустить общество в онлайн-формате, тем самым трансформировав в высокотехнологичную просветительскую платформу.