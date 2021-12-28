На улице Ленина в Тюмени появится выделенка для автобусов. Фото: Тюмень - наш дом

На улице Ленина в Тюмени появится отдельная полоса для общественного транспорта. Пока это решение только в проекте по реконструкции.

– В компьютерной транспортной модели города смоделировано всего 37 км выделенных полос. С их введением время пассажиров в пути значительно сократится. И, как следствие, повысится количество пользователей общественного транспорта, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве рассказали об основных показателях и некоторых изменениях в работе общественного транспорта в 2021 году. Так, по пожеланиям горожан до с/о «Ривьера» (район ж.р. Метелево) возросло количество рейсов на маршрутах № 17 и № 33. Увеличено количество автобусов большой вместимости на маршруте № 100. Теперь они выполняют 38 рейсов в день.

Поменял схему движения автобус № 11д. Ему добавили остановки, в том числе «Гимназия № 1». Изменения дошли и жителей ЖК «Акватория» – до жилого комплекса продлили маршрут № 55.

– Расписание маршрутов может меняться в зависимости от пожеланий пассажиров. Если существует большая востребованность изменить график, мы всегда идем навстречу пассажирам, – сказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.