«Даже не мог поздороваться»: ишимцу с травмой восстанавливают подвижность кисти

Ишимцу с травмой восстанавливают подвижность кисти. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме травматолог-ортопед Парвинжон Азимов за одну операцию избавил пациента сразу от двух серьезных проблем с рукой. 24-летнему горожанину надо было удалить пластину, которую ему экстренно установили в мае 2021 года после перелома плечевой кости.

Доктор удалил пластину, провел ревизию нерва, избавил пациента от спаечного процесса. Сейчас молодой человек получает лечение в физиотерапевтическом отделении, ходит на ЛФК и нейростимуляцию.

– Я не мог ни поднять руку, ни сжать в кулак кисть, не получалось ничего взять, даже не мог поздороваться. За полгода стал левшой. После операции по удалению пластины я не ожидал, что рука вновь обретет свои функции, теперь пальцы разгибаются, даже кисть вращается, – рассказывает счастливый пациент.

Сам Парвинжон Амонович считает, что динамика хорошая – объем движений в кисти гораздо больше: «Думаю, что повторные курсы лечения будут нужны, так как нейропатия – патология сложная». Врач доволен результатом микрохирургической операции, которую ему удалось провести в обычной операционной.