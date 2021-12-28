Тюменец, помогавший старушке собрать мебель, украл у нее телефон. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюменского района обратилась 65-летняя жительница поселка Новотарманский. Пенсионерка пояснила, что пригласила подругу помочь собрать мебель, а вместе со знакомой пришел её брат. После ухода гостей женщина обнаружила пропажу телефона за 14 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный установил, что к краже, возможно, причастен мужчина 1976 года рождения. В содеянном безработный житель Тюмени сознался.

– Злоумышленник пояснил, что ему необходимы были деньги. Поэтому украденный аппарат он сдал в ломбард, а вырученные три тысячи рублей потратил на личные нужды, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Дознавателем отдела дознания возбуждено угловое дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы. Мужчине, ранее неоднократно судимому за имущественные преступления, избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.