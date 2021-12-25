Тюменский студсовет заявил строгий отбор на новый состав

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Кандидаты в Студсовет Тюменской области вступили в выборную гонку. На сегодня на вхождение в новый состав претендуют 90 студентов со всей Тюменской области. С 21 по 26 декабря для ребят проводят испытания в виде онлайн-собеседований и решения кейсов.

Каждый из заявленных участников обязан рассказать о себе и своем учебном заведении. Эксперты оценят и понимание целей молодежной политики региона.

После в мини-группах кандидаты будут решать ситуативные задачи на студенческую тематику. Они могут быть связаны с защитой прав студентов, принятием решения в кризисной или конфликтной ситуации.

По итогу онлайн-собеседований в финал проекта пройдут 30 студентов. Им предстоит защитить себя в теледебатах. Самых достойных выберут путем студенческого онлайн-голосования. Состав Студсовета-2022 определят на финальных этапах в январе 2022 года.