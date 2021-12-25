Русскую и чувашскую избы предлагают посетить туристам в Голышманово

Русская изба. Фото с сайта правительства Тюменской области

В Голышмановском городском округе открылись два новых культурных центра. Так, любители чувашской культуры могут посетить в селе Медведево начала избу-музей «Лучик Аван», а ценителей русских традиций приглашают в деревню Земляная.

Избы построены местными жителями с помощью конкурсов поддержки соцпроектов. Обе они обустроены в традициях прошлого. В избах будут проводить мастер-классы, рассказывать о жизни и традициях народов.

Хозяйка музея-избы «Лучик Аван» Галина Никифорова рассказала интернет-газете «Вслух.ру», что все школы уже знают об этом и спрашивают — когда можно приехать? На зимние каникулы детей ожидают небольшими группами, по 5-6 человек.

Посетить музеи могут все желающие.