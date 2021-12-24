В Тюмени в субботу ожидается резкое похолодание. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени в субботу, 25 декабря, ожидается резкое похолодание. Температура наружного воздуха опустится до 21 градуса ниже нулевой отметки.

По прогнозам местных синоптиков, завтра на территории областной столицы будет наблюдаться переменная облачность, пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит минус 21, ночью – минус 23. В этот день будет дуть ветер юго-западного направления со скорость пять метров в секунду.

На следующий день, в воскресенье, ветер немного усилится и сменит свое направление на южное. Максимальная скорость ветра составит 13 метров в секунду.

26 декабря снова ожидается потепление – до 14 градусов со знаком минус. Правда, ночью будет всё так же по-сибирски морозно – до минус 24. Ожидается переменная облачность, небольшой снег.

Что касается начала следующей недели, то оно выдастся, можно сказать, теплым. В понедельник – до минус 7. Морозными будут среда и четверг. В эти дни температура упадет до 20 – 21 градуса ниже нулевой отметки.