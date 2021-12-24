Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 5:23

В Тюмени в субботу ожидается резкое похолодание

Температура наружного воздуха опустится до 21 градуса ниже нулевой отметки
Вадим Бегун
Вадим Бегун
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Тюмени в субботу ожидается резкое похолодание.

В Тюмени в субботу ожидается резкое похолодание.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени в субботу, 25 декабря, ожидается резкое похолодание. Температура наружного воздуха опустится до 21 градуса ниже нулевой отметки.

По прогнозам местных синоптиков, завтра на территории областной столицы будет наблюдаться переменная облачность, пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит минус 21, ночью – минус 23. В этот день будет дуть ветер юго-западного направления со скорость пять метров в секунду.

На следующий день, в воскресенье, ветер немного усилится и сменит свое направление на южное. Максимальная скорость ветра составит 13 метров в секунду.

26 декабря снова ожидается потепление – до 14 градусов со знаком минус. Правда, ночью будет всё так же по-сибирски морозно – до минус 24. Ожидается переменная облачность, небольшой снег.

Что касается начала следующей недели, то оно выдастся, можно сказать, теплым. В понедельник – до минус 7. Морозными будут среда и четверг. В эти дни температура упадет до 20 – 21 градуса ниже нулевой отметки.