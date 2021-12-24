Житель Тюмени украл парфюм, чтобы подарить жене на Новый год. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тюмени поступило сообщение о краже парфюма от представителя магазина крупной торговой сети. Сумма ущерба составила свыше 7 тысяч рублей.

Оперативники первого отдела полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в хищении. Им оказался безработный 23-летний местный житель.

– Он признался, что прогуливался по магазину с женой, которой очень понравился новый парфюм. Тогда злоумышленник решил украсть его для своей возлюбленной и преподнести ей в качестве новогоднего подарка, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время отделом дознания отдела полиции № 1 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.