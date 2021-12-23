Тюменский Росреестр анонсировал последнюю в 2021 году прямую линию. Специалисты ответят на вопросы местных жителей об осуществлении государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок вследствие отказа от такого права.

– Консультирование проведет заместитель начальника отдела по работе с крупными правообладателями и регистрации земельных участков Управления Росреестра по Тюменской области Екатерина Безбородова, – сообщили в ведомстве.

Прямая телефонная линия состоится сегодня, 23 декабря, с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (3452) 43-28-43.