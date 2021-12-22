Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 декабря 2021 года: умерли еще 13 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 22 декабря увеличилось на 13. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 22 декабря увеличилось на 13. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 263 человека.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 292 случая заболевания (всего с начала пандемии – 87 559), 797 человек выздоровели (за весь период – 72 596), 46 детей заболели (из общего числа заболевших), 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 420 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 980 154 человека, полный курс прошли 913 693.

За последние сутки в России выявлено 25 264 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 020 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 42 322 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 292 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 300 269 летальных исходов, выздоровели 9 097 521 человек.