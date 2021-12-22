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Здоровье22 декабря 2021 10:04

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 декабря 2021 года: заболели еще 292 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 декабря увеличилось на 292.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 декабря увеличилось на 292.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 декабря увеличилось на 292. Всего с начала пандемии ковид подхватили 87 559 человек.

За последние сутки в России выявлено 25 264 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 020 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 42 322 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 292 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 300 269 летальных исходов, выздоровели 9 097 521 человек.