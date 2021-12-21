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Общество21 декабря 2021 11:26

Через полчаса стартует прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора

Сергей Швецов
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Через полчаса стартует Прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора.

Через полчаса стартует Прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора.

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Через полчаса стартует прямая линия губернатора Тюменской области Александра Моора. Жители региона прислали более тысячи вопросов. Особенно их волнует тема жилищно-коммунального хозяйства.

Прямая трансляция будет проходить в прямом эфире телекомпании «Тюменское время» (21-я кнопка на ТВ-пульте) и на ее площадках в социальных сетях, на официальном портале органов государственной власти Тюменской области, на личных страницах губернатора в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.