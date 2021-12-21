Более двухсот домов в Тюменской области строятся с привлечением денег дольщиков. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области 238 домов строятся с привлечением денег дольщиков. 85% из них возводят с использованием эскроу счетов, 15% – по старым правилам, сообщает Главное управление строительства региона.

– Всего в области 63 застройщика реализуют с привлечением средств дольщиков 187 проектов жилищного строительства площадью 2 млн 355 тыс. кв. м. По 167 проектам (206 домов) получено проектное банковское финансирование, – рассказали в ведомстве.

Специалисты ГУС ведут постоянный мониторинг каждого проекта, проводят разъяснительную и организационную работу с застройщиками, обеспечивают взаимодействие застройщиков и банков. На данный момент в стадии строительства в Тюменской области находятся 292 многоквартирных дома.