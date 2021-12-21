В Тюмени врачи поставили на ноги мужчину, на которого упали тяжелые трубы. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени врачи ОКБ № 2 поставили на ноги мужчину, на которого упали тяжелые трубы, раздробив кость в мелкую крошку. Пациент поступил в медучреждение после длительного лечения перелома большой берцовой кости по месту жительства.

Кости срастались очень долго, что привело к атрофии поврежденных мышц. Из-за этого у мужчины развились осложнения – перекос таза, остеохондроз позвоночника и нестабильность в правом коленном суставе.

– Пациент проходил комплексное восстановление с помощью ручных, физиотерапевтических и высокотехнологичных механотерапевтических методик с применением биологической обратной связи и интерактивной среды. В лечении применялись кинезиотерапия на подвесных системах, электромиостимуляция, реабилитация с помощью лечебно-диагностического комплекса, а также массаж поясницы и нижней конечности, – рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации взрослого стационара ОКБ № 2 Иван Кузнецов.

На данный момент мужчина выписан и вернулся домой, он остался доволен лечением: «Чувствуется, что тонус появился и мышцы функционируют. Теперь нужно продолжать активно работать ногой, чтобы сохранить восстановленное состояние».