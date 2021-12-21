В Тюмени скончалась краевед Вера Кубочкина. Фото - "Библиотеки Тюмени" в ВК.

В Тюмени скончалась краевед Вера Кубочкина. Она была членом Союза журналистов России, почетным членом Тюменского историко-родословного общества.

– За свою жизнь Вера Николаевна написала колоссальное количество статей, опубликованных в ведущих областных изданиях. С 1997 года на протяжении нескольких лет она была автором и ведущей краеведческой передачи «Факт истории». Подавляющее большинство материалов, вышедших из-под её пера, посвящено военной тематике, – сообщили в ЦГБС.

Коллектив отмечает, что Вера Николаевна – человек чистой совести и души, истово и бескорыстно любящий своих родных, своих близких, друзей, коллег и подопечных. На протяжении долгих лет она поддерживала краеведческую деятельность городских библиотек, делилась богатейшим жизненным и профессиональным опытом.