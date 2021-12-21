В Тюменской области мужчина зарезал своего дядю. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 40-летнего жителя села Мизоново Ишимского района. Мужчину подозревают в убийстве.

Трагедия произошла вечером 20 декабря. Подозреваемый выпивал со своим 58-летним дядей в частном доме на улице Широкой вышеупомянутого села. В ходе застолья родственники начали ссориться. Племянник схватил нож и не менее трех раз воткнул его в грудь потерпевшему.

– От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения, – сообщили в пресс-службе СК региона.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.