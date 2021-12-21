Новый год – 2021-2022 в Тюмени: как будет ездить общественный транспорт

Рассказываем, как будет ездить общественный транспорт в Тюмени в Новый год 2021-2022. Фото: Тюмень - наш дом

Рассказываем, как будет ездить общественный транспорт в Тюмени в Новый год – 2021-2022. Так, в целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период новогодних праздничных дней, с 31 декабря 2021 года и с 1 по 9 января 2022 года включительно, городской пассажирский транспорт областной столицы будет работать по графикам выходных дней.

Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования города в новогодние праздничные дни 2022 года можно по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».