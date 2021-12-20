Пьяный 18-летний ишимец насмерть забил пенсионера. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя села Готопутово Сорокинского района. Молодой человек насмерть забил гостя.

Трагедия произошла в ночь на 17 октября 2021 года. Обвиняемый у себя в частном доме распивал алкоголь в компании односельчан, среди которых находился 62-летний потерпевший.

В какой-то момент между ними произошел конфликт. Обвиняемый начал избивать гостя, колотя его кулаками по голове. После этого он продолжил распивать спиртное.

– Потерпевшего переложили на диван. То, что мужчина уже без признаков жизни, обнаружили только на следующее утро. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали в СК по региону.

Он дал признательные показания. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.