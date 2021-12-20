Тюменец ударил водителя в грудь ножом, поссорившись с ним по дороге. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюменского района поступило сообщение от медиков, что к ним обратился 53-летний житель деревни Нариманово с ножевым ранением. Ранения потерпевшему нанес 44-летний житель этой же деревни.

В день происшествия потерпевший на личном автомобиле подвозил двух нетрезвых мужчин. Во время поездки между водителем и одним из пассажиров вспыхнула ссора.

– В ходе словесной перепалки мужчина остановил автомобиль, все вышли на улицу. Злоумышленник достал из кармана складной нож, ударил им оппонента в грудь и ушёл домой, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.